Vrouw Arie Boomsma columnist voor Vogue

De columns van de 28-jarige Romy zijn vanaf deze maand te lezen in het magazine. Waar ze over schrijft, mag ze zelf kiezen. „Denk aan duurzaamheid, mode, natuurlijke skincare, feminisme, online kritiek, lichamelijke verandering, moederschap en meer van mijn gedachtespinsels.” Romy’s eerste hersenspinsel staat sinds dinsdag online en gaat over haar liefde voor kleding.

Arie en Romy trouwden in de zomer van 2015 en hebben samen een 3-jarige dochter en 1-jarige zoon.