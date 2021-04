Schrijvers Oscarshow: ’Ongemakkelijkste blind date ooit’

De stafleden die destijds aan de Academy Awards werkten begrijpen het commentaar van toen. „Zij was er helemaal klaar voor en wilde 110 procent geven, en hij zag eruit alsof hij net wakker was geworden na een dutje. Het was alsof je naar een tenniswedstrijd keek waarbij één speler dacht dat ze in de U.S. Open stond en de andere was komen aanzetten in zijn spijkerbroek om een paar balletjes te slaan”, omschrijven ze presentatieduo Hathaway en Franco. „Het was de ongemakkelijkste blind date ooit.”

Grote vraag van de schrijvers is dan ook altijd gebleven of het beter was gegaan als niet Franco maar Timberlake de presentatieklus op zich had genomen. De zanger was volgens hen enthousiast, maar sloeg het aanbod toch af. Hij vond de timing niet handig aangezien de film The Social Network waarin hij te zien was dat jaar opging voor meerdere awards.