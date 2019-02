André van Duijn: ’Mijn geheime wapen was de Tour de France’

In gesprek met Veronica Magazine vertelt de presentator van Heel Holland Bakt dat het stel, dat in 2006 trouwde, nog altijd heel gelukkig zijn samen. „We passen goed bij elkaar: we zijn makkelijk en verdraagzaam tegenover elkaar. We hebben heel verschillende interesses – Martin houdt bijvoorbeeld van spannende Netflix-series en verslindt boeken, ik hou van familieamusement en lees nooit – maar toch houden we het met elkaar uit. Als de een iets wil zien, kijkt de ander gewoon mee. Het is geven en nemen, zoals in elk huwelijk.”

André (71) is zeventien jaar ouder dan Martin, maar dat lijkt de twee absoluut niet in de weg te zitten. „Al zal dat misschien veranderen als we ouder worden. Valentijnsdag vieren we niet echt; dat vind ik vooral een dag voor mensen die net verliefd zijn op iemand en die persoon anoniem iets willen sturen. Dat is bij ons niet aan de orde. En spontaan thuiskomen met een bos bloemen heeft voor ons ook weinig zin, omdat we altijd samen zijn, haha.”

De komiek en presentator was twintig jaar samen met Wim van der Pluym, maar na diens overlijden in 1995 begon zijn interesse in Martin te groeien. „Mijn geheime wapen was de Tour de France: ik zou met Ferry de Groot naar Frankrijk gaan om de Tour te verslaan voor Langs de Lijn. Ik heb niets met de Tour, maar wist dat Martin er helemaal gek van is en vroeg hem of hij het leuk zou vinden mee te gaan. Daar, in Frankrijk, is de vonk overgeslagen.”