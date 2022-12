’A plein temps’ spiegel van gestrest bestaan

Als spiegel van het moderne leven voelt A plein temps van de Franse schrijver-regisseur Eric Gravel op een confronterende manier herkenbaar. Want we hebben ’t maar druk, druk, druk met het in de lucht houden van al die verschillende ballen. Dat Julie’s ex te laat is met zijn alimentatie, haar bank moeilijk begint te doen over de hypotheek en zij nauwelijks tijd vindt voor een belangrijk sollicitatiegesprek, zorgt daarbij voor nog meer stress. Terwijl ’s nachts ook nog even de nieuw gekochte trampoline voor de verjaardag van de jongste in elkaar moet worden gezet.

Met een elektronische soundtrack die haar gejaagdheid onderstreept en ons als kijker ook de zenuwen geeft, volgen we haar geren en gedraaf. Sjezend door de stad, te voet als dat noodgedwongen moet. Al ontbreekt daarbij de vrolijke en energieke sfeer die we van soortgelijke scènes uit bijvoorbeeld Lola rennt of The worst person in the world kennen. Want in dit sociale drama volgt tegenslag op tegenslag en krijgen wanhoop en uitputting steeds meer de overhand.

Dat zij in blessuretijd alsnog een triomf weet te boeken, voelt uiteindelijk als een pyrrusoverwinning, of zelfs uitstel van executie. Want wat je Julie vooral zou gunnen, is wat rust. Alleen is dat nou net een luxe die zij zich onmogelijk kan veroorloven.

✭✭✭1/2 (3.5 sterren van 5)