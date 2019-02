Mariah Carey in juni naar Ziggo Dome

Het concert maakt deel uit van haar wereldtournee Caution World Tour. De zangeres reist hiermee ook langs onder meer Dublin, Parijs en Hamburg. Tijdens de show brengt ze nummers van haar vorig jaar verschenen vijftiende studioplaat Caution ten gehore. Daarnaast belooft Mariah ook haar grootste hits te spelen.

Voor de zangeres is het nog maar kort geleden dat ze in Nederland was. Eind vorig jaar deed Mariah ook al de Ziggo Dome aan voor een kerstconcert.