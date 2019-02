+LIVE+ keert na tien jaar terug in Paradiso

Het concert op dinsdag 2 juli is onderdeel van een reünietour, waarmee de band in 2017 op Pinkpop en in 2018 op Bospop te zien was. Op 7 juli staat de band op Royal Park in Paleis Soestdijk.

De Amerikaanse rockband rond zanger Ed Kowalczyk staat bekend om zijn melodramatische popsongs, waarin stevige gitaarrifs centraal staan. De band brak in 1994 door met de hits I Alone, All Over You, en Lightning Crashes. Later behaalden ze grote successen met The Dolphin’s Cry, Run to the Water en Overcome.

De kaartverkoop start zaterdag 9 februari.