Laatste optreden Heideroosjes in Paradiso

De Limburgers besloten dit jaar na zeven jaar weer bij elkaar te komen om een klein aantal jubileumoptredens te geven. Na enkele clubshows en een paar festivaloptredens, geeft de band eind dit jaar nog één concert in een Nederlandse club. In de dertig jaar dat Heideroosjes internationale bekendheid vergaarde, bouwde het viertal een omvangrijk repertoire op in het Nederlands en Engels.

Culthits als Klapvee!, Punica, Tering Tyfus Takketrut, Damclub Hooligan, Sjonnie & Anita en Ze Smelten De Paashaas worden door fans uit volle borst meegezongen. Maar ook in het Engels zorgden tracks als United Scum, Scapegoat Revolution, Break The Public Peace en I'm Not Deaf, I'm Just Ignoring You! voor schorre kelen.

Na het jubileumjaar 2019 houdt de band het opnieuw voor gezien. Kaarten voor het concert zijn te koop vanaf zaterdag 9 februari.