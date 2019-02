Peter Pannekoek verzet shows wegens ziekte

Peter Pannekoek Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Peter Pannekoek is door ziekte genoodzaakt twee voorstellingen te verzetten. De cabaretier herstelt van een medische ingreep en kan vrijdag en zaterdag niet het podium op, laat zijn management dinsdag weten. Peter haalt de shows van zijn tournee Later was alles beter in Capelle aan den IJssel en Maastricht in april en december in.