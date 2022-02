Danny de Munk houdt zich bewust stil over ophef rond The Voice

„Iedereen die met The Voice te maken heeft, mag er wat over zeggen. En anders doe je dat lekker niet”, zegt De Munk in Veronica Superguide. Daarom vindt de zanger niet dat het aan hem is zijn mening over het schandaal te geven. „Veel mensen doen er nu een plasje over, maar dat is gewoon een vorm van aandacht vragen. Je moet denken aan de slachtoffers en daders. Vermeende daders, want dat weten we nog helemaal niet.”

De Munk vindt het lastig dat er zoveel meningen worden gegeven. „Ik distantieer me er helemaal van, dus mij zie en hoor je niet. Verder vind ik gewoon: nee is nee en ja is ja. Blijf met je poten van een ander af.”