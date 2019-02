Rob Geus pikt graantje mee van Piet

En ook Rob Geus doet nu een duit in het zakje. Hij zegt eveneens ’slachtoffer’ te zijn van de vernieuwingsdrift van zendereigenaar John de Mol.

Maar de professioneel keukenbezoeker is al veel langer uitgerangeerd. Via zijn zelf bijgehouden Wikipedia-pagina wordt duidelijk dat hij zijn laatste programma Smerige Zaken in 2016 presenteerde en dat hij sindsdien alleen nog, vorig jaar, te zien was als kandidaat in Stelletje Pottenbakkers! van Kim-Lian van der Meij.

De presentator van het programma De Smaakpolitie kwam in opspraak door zijn handeltje in zogenaamde keurmerken die hij buiten de zender om had geregeld.