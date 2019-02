’Barrie Stevens-lach de kast in’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

Barrie Stevens’ motto is al sinds jaar en dag ’vooral doorgaan’ en dat doet hij dan ook op zijn 74e. Toch had niemand kunnen denken dat hij dit tv-seizoen bijna meer succes boekt dan ooit. Na de onverwachte hit Beter laat dan nooit is zijn agenda overvol. Te beginnen met Goede tijden, slechte tijden. „Ik geniet met volle teugen, want ik weet: dit gaat ooit weer voorbij.”