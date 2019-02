Slagter: ’Max is geen opvanghuis voor zielige egeltjes’

„Nee, Max is geen opvanghuis voor zielige egeltjes”, laat Slagter weten aan het ANP. „Piet Paulusma is een klasse apart. En ik heb niets tegen Rob Geus. Maar ik zie niet hoe hij en zijn programma’s bij Max zouden passen.” Slagter bood Piet Paulusma maandag direct na het bekend worden van zijn ontslag een hand om bij de NPO te komen werken.

Bekijk ook: Rob Geus pikt graantje mee van Piet

Zowel Paulusma als Geus past volgens Talpa-baas John de Mol niet bij „het nieuwe SBS.” Beide programmamakers vinden de manier waarop zij na een jarenlang dienstverband zijn weggestuurd niet netjes.