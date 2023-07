Drake geraakt door telefoon tijdens concert in Chicago

Drake was in Chicago voor de openingsavond van zijn It's All a Blur Tour. Op het moment dat hij zijn versie van Ginuwine's So Anxious ten gehore bracht werd er vanuit de zaal een telefoon gegooid. De zanger lijkt weinig last te hebben van het voorval. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat Drake even verbaasd naar de telefoon kijkt en daarna zijn optreden vervolgt.

In korte tijd is Drake de derde bekende artiest die tijdens een optreden slachtoffer wordt van producten die vanuit het publiek naar het podium worden gegooid. Vorige maand raakte Bebe Rexha gewond aan haar oog nadat ook zij door een fan werd bekogeld met een telefoon. Zij moest haar optreden stilleggen en gehecht worden. Enkele dagen daarna werd de Amerikaanse countryzangeres Kelsea Ballerini in haar oog geraakt door een rondvliegende armband. Ook zij moest het optreden kort onderbreken.