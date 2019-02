Piet Paulusma vrijdag aan tafel bij Omroep MAX

Piet Paulusma en Jan Slagter spraken elkaar dinsdagmiddag telefonisch alvast in een radio-uitzending van Omrop Fryslân. Daarin spraken ze af binnenkort koffie te drinken met oranjekoek erbij om te praten over een vervolg van zijn weercarrière bij Omroep MAX. „Als er iemand bij Omroep MAX hoort, dan is het Piet”, zei Slagter. Paulusma neemt de uitnodiging graag aan. „Ik ga lekker met Slagter koffiedrinken. We zijn elkaar wel vaker tegenkomen. We gaan kijken of het gaat lukken”, reageerde Piet. Dinsdagavond zit hij ook al aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door.

De weerman is diep onder de indruk van de steun die hij uit het hele land krijgt. „Dit had ik niet verwacht, het is hartverwarmend. Nederland is ontploft”, zei de weerman. Na de bekendmaking door SBS6 dat de weerman eind dit jaar stopt met de dagelijkse uitzendingen Piets Weer regent het reacties. Er zijn diverse petities en Facebookpagina’s opgezet onder het motto ’Piet moet blijven’. Er is zelfs een demonstratie aangekondigd voor 8 maart in Harlingen.

’Opstand is geweldig’

Jan Slagter moedigt de reacties aan. „Ik vind het geweldig hoe Nederland reageert. Als ik het iemand gun om 25 jaar vol te maken bij SBS, dan is het Piet Paulusma. Hij is een icoon”, zei Slagter. „Hij is de bekendste weerman van Nederland. Hij scoort torenhoge kijkcijfers. Ik snap echt niet wat er in het hoofd van John de Mol is omgegaan om het contract niet te verlengen, maar goed, dat is aan hem. Ik vind het wel geweldig dat Nederland als het ware in opstand komt. Laat het maar gebeuren.”

Slagter herhaalde zijn wens dat hij interesse heeft in Piet Paulusma als weerman in de radio- en tv-uitzendingen van MAX. „Ik vind Piet een geweldige weerman en we hebben weleens contact. Ik zou dolgraag willen kijken of er een mogelijkheid is bij MAX.”

