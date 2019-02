Rob Geus aan de slag bij RTV Rijnmond

In het programma FC Rijnmond gaat de kok koken met bekende sporters en kijken hoe gezond zij eten. „Ik ga in de keuken een gerechtje maken met hen, want de meesten kunnen niet koken, dus dat is wel leuk”, aldus Geus, wiens contract bij SBS6 aan het einde vorig jaar niet werd verlengd. Geus past niet bij het nieuwe imago dat John de Mol wil voor de zender, zo werd eerder dinsdag duidelijk.

„Ik kan redelijk in de pan roeren en heb er redelijk verstand van, dus het is wel leuk om te kijken hoeveel verstand voetballers hebben van voeding. Wie zorgt er voor hen?”

Kok Pierre Wind maakte eerder eenzelfde soort onderdeel voor het programma Johan gaat scheiden op Omroep West. Wind gaf mensen in de keuken tips om duurzamer te eten en te koken.

Bekijk ook: Rob Geus pikt graantje mee van Piet