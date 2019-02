Henny Huisman: ’Misschien bel ik wel als Zwarte Piet aan bij Sylvana’

Simons kon maandag niet lachen om een oude ’grap’ van René van der Gijp die via de Instagram-account van het programma werd verspreid. „Sylvana Simons is zo erg tegen Zwarte Piet, dat ze zelfs Piet Paulusma wil verbieden!”, was in 2015 een oneliner van Van der Gijp. Het programma herhaalde deze opmerking maandagavond in een reactie op het nieuws dat weerman Piet Paulusma er na 23 jaar wordt uitgegooid bij Talpa, het mediabedrijf waar ook Veronica onder valt.

Simons liet weten hier niet om te kunnen lachen. „Het was niet meer voldoende bevredigend alleen het medium tv in te zetten, dus het moet ook via Instagram. Want zo werken pestkoppen met het raffinement van een gemiddelde 5-jarige”, schreef zij op Facebook. Eerder riep de politica en activiste al op tot een boycot van het programma omdat het volgens haar ’racistisch, homofoob en seksistisch’ zou zijn. Zij viel onder meer over een ’grap’ van Johan Derksen die zei dat Sylvana ’zo trots als een aapje’ was dat RTL Zwarte Piet afschafte.

Troostende schouder

Huisman ziet hier zeker een taak voor zichzelf weggelegd, laat hij weten. „Ik ga graag met een bloemetje naar haar toe om een troostende schouder te bieden”, aldus de oud-Soundmixshow-presentator. Hij beklemtoont echter geen ’sorry’ te gaan zeggen, want „de mannen van VI hebben nooit ergens spijt van.”

Over de vorm waarin Huisman de dialoog met Simons aan wil gaan, kan hij nog niets zeggen. „Maar ik zal het wel op een ludieke manier doen”, zegt hij. „Het zou zelfs kunnen dat ik voor de grap als Zwarte Piet aanbel.” De oud-RTL-coryfee heeft naar eigen zeggen al drie items opgenomen waarin hij mensen bezoekt die door het programma zijn beledigd. Het eerste item zou vrijdag te zien zijn. Huisman wil niet zeggen om wie het gaat.

De redactie laat via een woordvoerder van Talpa weten geen toelichting te willen geven. „Het item bevindt zich echt nog een pilotfase”, stelt ze.