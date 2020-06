Hazesjes herdenken André op geboortedag

Roxeanne deelt een oude video waarin André senior haar als kind vragen stelt over hun vakantie. „Van alle interviews die ik ooit heb gedaan, blijft dit de mooiste”, aldus de zangeres. André plaatst een foto van het gezin. „Gefeliciteerd Senior.”

Rachel heeft op Instagram een foto van haar ’nummer een’ geplaatst en schrijft: „Nog 1 keer jouw heerlijke lach. Nog 1 keer jouw mooie stem. Nog 1 keer die vuist op tafel en nog 1 keer die rugdekking... Schat, ik zou alles willen geven om je hier weer bij mij te hebben... Wat mis ik je...”

Ze vervolgt: „Toch weet ik dat wij elkaar ooit weer gaan zien en dan zeggen we tegen elkaar dat onvoorwaardelijk echt bestaat. Hou van jou lieverd. Neem lekker een neut samen met mama en alle andere dierbaren. Doe ik het hier mop.”

Legokunstwerk

Kunstenaar Frankey heeft de volkszanger afgebeeld in geel-zwart met zijn kenmerkende zwarte pak, zonnebril, hoed en microfoon.

De legoversie van de zanger zit op een van de betonblokken op het plein, die aanslagen met voertuigen moeten voorkomen. De ondernemersvereniging op de Dam had Frankey gevraagd een kunstwerk te maken om deze grijze blokken te verfraaien. Daarop besloot de kunstenaar een beeld te maken van Hazes omdat het „een icoon is voor Amsterdammers en in deze speelgoedversie herkenbaar is voor mensen van over de hele wereld”, die normaal gesproken veel op de Dam te vinden zijn.

Frankey: „Op de Dam is het in tijden niet zo rustig geweest als in de afgelopen maanden. Veel Amsterdammers gingen erheen om in alle stilte de Dam te aanschouwen in al zijn schoonheid. Bijna leeg op een paar duiven na. Daarom leek het mij een goed moment voor een iconisch Amsterdams standbeeld. Eentje die niet vertrekt na vier uur werken, zoals de levende standbeelden die er staan, maar rustig op z’n legosteen blijft zitten en de stad aanschouwt.”

De volkszanger overleed in 2004 op 53-jarige leeftijd aan een hartinfarct.