DWDD maakt eerste online weerbericht Piet Paulusma

Nadat Paulusma in de uitzending lovende woorden kreeg van zijn weercollega’s van andere zenders, kondigde Matthijs van Nieuwkerk het weerbericht aan. Onder het spelen van Always Take the Weather with you schuifelden de aanwezigen de zaal uit. Buiten de studio bracht Paulusma het weer van morgen, staand naast de presentator en omringd door het publiek. Hij kondigde wisselvallig weer aan voor de komende dagen.

Hilariteit toen hij Matthijs vroeg naar zijn lievelingsweer en die antwoordde: ’April in Parijs’. Natuurlijk nam het gezelschap op zijn vertrouwde wijze afscheid: ’Oant moarn!’. Daarmee werd tevens de uitzending afgesloten.