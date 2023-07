B&B vol liefde: wat doet die hand op Walters wichelroede?

Met de komst van een derde vrouw zal Walter in B&B vol liefde zich momenteel als tantrische God in Frankrijk wanen. Of toch niet? Tussen hartsvriendinnen Anne en Claudia lijken er scheurtjes te ontstaan. En in de B&B van Petri ziet het ernaar uit dat het spreekwoord ’een gast en een vis blijven drie dagen fris’ klopt, want tussen Petri en Hans botert het nog steeds niet...

Ⓒ Videoland