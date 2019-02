Miljonairsquiz komt terug met Robert ten Brink

Robert ten Brink presenteerde de show al van 1999 tot 2008, toen de show nog Lotto Weekend Miljonairs heette. In 2006 verhuisde de quizmaster mee toen Weekend Miljonairs van SBS6 naar RTL 4 ging. In 2011 was kennisquiz nog een seizoen te zien bij SBS6, met Jeroen van der Boom als presentator.

Dinsdag maakte RTL 4 bekend dat de quiz terugkeert op televisie. Robert ten Brink noemt de comeback ’een droom die uitkomt’. Hij kijkt uit naar de opnames. „Ik verheug mij erop om de spannendste quiz ter wereld op de buis te brengen”, zegt Robert, die voor RTL 4 ook Love Is In The Air presenteert.

De opzet van de internationaal succesvolle formule blijft hetzelfde. Om de hoofdprijs van 1 miljoen euro in de wacht te slepen moet de deelnemer vijftien meerkeuzevragen goed beantwoorden. De moeilijkheidsgraad stijgt per vraag. De kandidaat beschikt tijdens het spel over drie hulplijnen: het publiek om hulp vragen, fifty-fifty (kiezen tussen twee antwoorden) of bellen een vriend die mogelijk het goede antwoord weet.