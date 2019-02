3FM platgebeld voor concert Billie Eilish

3FM kondigde het concert maandagavond aan op sociale media. Er zijn voor het optreden vijftig kaarten beschikbaar. Een klein aantal tickets is via sociale media vergeven. De rest van de exclusieve toegangsbewijzen worden tussen 17 en 23 februari op willekeurige momenten in de uitzendingen on air weggegeven.

Billie Eilish werd door 3FM uitgeroepen tot de nummer 1 op de Live List 2019. De 17-jarige Amerikaanse zangeres brak door met haar track Bored, die de titelsong is van de succesvolle Netflix-serie 13 Reasons why. Ook schreef zij een nummer voor Oscarfavoriet Roma.

Eilish heeft op Spotity 27 miljoen luisteraars per maand; haar video’s op YouTube werden al meer dan een miljard keer bekeken. Haar eerste album, When we all fall asleep where do we go?, komt op 29 maart uit.