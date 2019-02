Moeder Feis: ’Het is een vreselijke nachtmerrie’

Ook de broer van Feis raakte gewond. Gisteren werd bekend dat hij inmiddels uit zijn coma ontwaakt is, maar zijn toestand is nog steeds zo zorgwekkend dat de politie hem nog niet heeft kunnen spreken. In de uitzending is de moeder van Feis aan het woord, in de kamer bij haar thuis. „Ik voelde me een robot, want de ene moet je begraven en de ander vecht voor zijn leven. Ik kan het niet beschrijven, maar je wenst dit niemand toe. Het is gewoon een vreselijke nachtmerrie.”

Ze beschrijft het karakter van haar jongens. „Het zijn gewoon twee Rotterdamse jongens. Ze hadden wel dingen, dan zeiden ze: ’Mama, ben ik nou Marokkaan of Nederlander?’ Dan zei ik: ’Je bent van allebei, neem van allebei het mooiste en laat de rest lekker zitten’.”

„Feis was bezig zijn toekomst op te bouwen, verder te komen dan waar hij was. Het mooie was dat hij dat ook adviseerde aan zijn vrienden: probeer iets, bouw iets op, de straat helpt niet. Hij zou op 2 januari gaan samenwonen met zijn vriendin.” Ze vertelt geëmotioneerd hoe hij haar die avond nog vertelde hoe gelukkig hij met zijn leven was. Ook zijn jongere broer kwam aan de lijn. „Hij zei nog: ’Mam, maak je geen zorgen, we zijn samen’.”

Beschermend

Maar het feit dat ze samen waren, bood geen bescherming. De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van Feis, werd in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Wie hem doodschoot en waarom is nog onbekend. Volgens de politie volgde de schietpartij op een ruzie in een horecagelegenheid.

De schutter zou eerder die avond al in kroeg Jolanda aan de Nieuwe Binnenweg boos geworden zijn, omdat hij ’klein’ genoemd werd, vertelt de politie. „De eigenaar had daarom een groepje mensen de zaak uit gezet, waaronder de vriendengroep van Feis. De man is buiten totaal door het lint gegaan en is gaan schieten, ogenschijnlijk zonder enige aanleiding. Het enige dat ze kunnen bedenken is dat Feis op krukken liep en zijn broer daarom heel beschermend was. Mogelijk dat hij tegen de schutter heeft gezegd dat hij voorzichtig moest zijn.”

Dader

De politie beschrijft de dader als een donker getinte man met een baardje, tussen de twintig en dertig jaar oud, fors gebouwd, tussen 1.70 en 1.80 lang. Hij droeg een rode sweater. De politie wil iedereen dringend spreken die een vermoeden heeft wie hij is of meer kan vertellen over de vlucht van de dader.

Hij zou gevlucht zijn in een grijze Toyota Yaris met nog iemand anders, die de auto bestuurde. Van de vluchtauto toonde de politie beelden. Een groene Skoda stond voor de vluchtauto en daarvan wil de politie ook graag de bestuurders spreken. Ook mensen die in een Opel zaten die achter de Toyota stond, worden opgeroepen zich te melden.

De politie vermoedt dat veel omstanders en getuigen geen informatie durven geven, uit angst of ingegeven door een soort ’straatcode’. Toch hoopt de politie dat mensen komen praten en benadrukt dat dat ook anoniem kan. „Hij is levensgevaarlijk en zou niet vrij rond mogen lopen.”

Bekijk ook: Schutter die Feis doodschoot nog voortvluchtig

Bekijk ook: Broer doodgeschoten rapper Feis uit coma

Bekijk ook: Moeder rapper Feis dankbaar voor steun