Dit jaar geen presentator bij Oscars

Er werd al langer gespeculeerd over een presentatorloze bijeenkomst nadat Kevin Hart zichzelf terugtrok als host van het evenement. De komiek kwam onder vuur te liggen vanwege oude grappen tegen homo’s.

Het is slechts eenmaal eerder voorgekomen dat de uitreiking van de Academy Awards geen presentator had, in 1989. De organisatie belooft wel dat er een ’spectaculaire opening’ zal zijn. Hierover zijn verder geen mededelingen gedaan.

De Oscars worden uitgereikt op 24 februari. De films met de meeste nominaties zijn het drama Roma en de historische komedie The Favourite.