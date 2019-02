Modern Family stopt na elfde seizoen

Hoofdrolspeelster Sofia Vergara zei maandag al dat er een nieuw seizoen zou komen. ABC meldt nu dat het slotseizoen minstens achttien afleveringen zal bevatten. De met prijzen overladen sitcom vertelt over de zeer divers samengestelde familie Pritchett. Het is geproduceerd door Steven Levitan en Christopher Lloyd en ging in 2009 in première.

Na al die jaren is de serie nog steeds mateloos populair, maar wel een van de duurste om te maken. Volgens USA Today kost een wekelijkse aflevering de zender zo’n 5 miljoen dollar. Sofia Vergara, die Gloria speelt in de show, is dan ook niet voor niets het zevende jaar op rij de best verdienende actrice onder Amerikaanse televisie-actrices. Zij verdient jaarlijks 42,5 miljoen dollar, een kwart daarvan komt direct van de tv-show.

Modern Family wordt in Nederland uitgezonden bij Comedy Central en is te zien op Netflix.