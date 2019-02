Nederlandse film Verliefd op Cuba naar buitenland

Nijenhuis heeft een bericht hierover in Variety bevestigd. „We hebben met Verliefd op Ibiza ook best goede zaken gedaan”, vertelt hij. „En Verliefd op Cuba past in datzelfde genre. Bovendien heeft de film als gimmick dat we daadwerkelijk op het communistische Cuba hebben gedraaid. Er zijn echt niet veel westerse makers die daar toestemming voor krijgen.”

Nijenhuis filmde al eerder in het buitenland. Zo deed hij onder andere Las Vegas aan voor Onze Jongens, was hij in het Italiaanse Toscane voor Toscaanse Bruiloft en draaide hij op het Spaanse eiland Ibiza zijn grootste bioscoophit Verliefd op Ibiza.

Valentijnsdag

Zijn nieuwste film vertelt over Loes, die plotseling wordt gebeld vanaf de Cubaanse ambassade dat haar dochter gaat trouwen met een Cubaan. Ze boekt de eerstvolgende vlucht naar Havana en is vastberaden om een stokje voor dit in haar ogen gedoemde huwelijk te steken. Tijdens haar verblijf op het eiland hervindt Loes echter haar geloof in de liefde door een affaire met de woest aantrekkelijke Jan én met haar ex-man Alex.

De hoofdrollen worden gespeeld door Susan Visser, Abbey Hoes, Jan Kooijman, Niek Roozen, Barbara Sloesen en Anouk Maas. De film is in het hele land te zien vanaf 14 februari. De dag daarvoor vindt in vele tientallen bioscopen een speciale Ladies Night-preview plaats.