Historisch bezoek Charles en Camilla aan Cuba

Het bezoek van de prins van Wales en de hertogin van Cornwall maakt deel uit van de Caribische toer die Charles en Camilla in het voorjaar maken. Clarence House heeft de reis naar Cuba nog niet officieel aangekondigd, maar Lady Hale, de president van het Britse Hooggerechtshof liet het zich dinsdag ontvallen tegenover Britse media. „Ze kijkt ernaar uit. Het zal nog een behoorlijk ding worden.”

Britse royals lieten Cuba tot dusver links liggen omdat een bezoek te politiek gevoelig was. Ook kwam er nog nooit een Britse premier op Cubaanse bodem. Vorig jaar had de huidige Cubaanse president Miguel Diaz-Canal al een privé-ontmoeting met prins Charles. Dat gebeurde op Clarence House.

Privéreis

Charles is degene die namens de Windsors de belangrijkste buitenlandse bezoeken aflegt nu zijn hoogbejaarde moeder koningin Elizabeth (92) geen verre reizen meer onderneemt en dus ook geen staatsbezoeken meer aflegt. De troonopvolger maakt zijn reizen op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken, om de betrekkingen met in dit geval Cuba te verbeteren.

Van de Nederlandse koninklijke familie heeft prins Claus in 1998 nog samen met zijn zoon prins Friso een privéreis gemaakt naar Cuba. Dat was destijds niet bekend, maar het bezoek werd beschreven in een na zijn overlijden verschenen boek over de echtgenoot van koningin Beatrix.