R. Kelly kondigt tournee Australië aan

Terwijl hij in thuisland Amerika zwaar onder vuur ligt naar aanleiding van de onthutsende documentaireserie Surviving R. Kelly, waarin hij door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel en mentaal misbruik, kondigt R. Kelly op Twitter zijn aankomende King of R&B-tour naar Australië, Nieuw-Zeeland en Sri Lanka aan. Wanneer de zanger de landen aan doet voor een optreden is niet bekend, meldt Page Six.