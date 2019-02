Half jaar cel voor inbraak bij Taylor Swift

Alvarado had een ladder gebruikt om zich toegang te verschaffen tot het huis van de zangeres in de wijk SoHo in New York. Hij nam er een douche en sliep zijn roes uit op de bank. Hij werd wakker gemaakt door de politie en beveiligingsmedewerkers van Swift. Eerder was hij al gearresteerd voor het gooien van een schop voor de voordeur van de popster. Hij had al een straatverbod gekregen.

Volgens de krant is Alvarado van plan om na zijn gevangenisstraf terug te keren naar Florida. Hij moet ook nog een psychologische cursus volgen.