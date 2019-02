'Ariana Grande weigert naar Grammy's te komen'

Volgens Variety had de zangeres een compromis bereikt met de producers van de muziekshow. Ariana Grande zou een medley mogen zingen waarin 7 Rings zou worden verwerkt, maar de producers wilden zelf het andere nummer uitzoeken. Volgens de bron zouden aan andere artiesten niet zulke restricties zijn opgelegd.

Grande heeft twee nominaties. Ze is genomineerd in de categorie Best Pop Vocal Performance voor God Is a Woman en Best Pop Vocal Album voor het album Sweetener.

De 61e uitreiking van de Grammy's is zondag 10 februari in het Staples Center in Los Angeles en wordt uitgezonden door CBS.