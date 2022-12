Slachtoffer racismerel: ’Nog niets van Buckingham Palace gehoord’

Fulani werd tijdens een receptie dinsdag op Buckingham Palace racistisch bejegend. Een hofdame, naar later bleek Lady Susan Hussey, stelde Fulani meermaals de vraag waar zij vandaan kwam. Fulani antwoordde telkens Britse te zijn, maar de hofdame bleef vragen waar zij en haar familie „oorspronkelijk” vandaan kwamen. De hofdame, die de peetmoeder van prins William is, heeft excuses aangeboden en haar ontslag inmiddels ingediend.

Het hof zei eerder de kwestie zeer serieus te nemen en stelde een onderzoek in. Ook stelde het paleis dat er contact was opgenomen met Fulani en dat ze is uitgenodigd om haar ervaringen persoonlijk te delen.

„Mensen zeggen dat het paleis contact met me heeft opgenomen, maar dat is niet zo. Ik kan uitdrukkelijk zeggen dat we nog niets hebben gehoord.” Later in het interview zei Fulani dat ze nog wel graag langs zou willen komen voor een gesprek.