P!nk onthult ster op Hollywood Walk of Fame

„Dit is onwerkelijk. Ik heb de laatste tijd veel gedacht aan alles wat ik gedurende mijn loopbaan heb gedaan. Zo tekende ik mijn eerste platencontract 23 jaar geleden en heb ik bereikt wat ik wilde bereiken. Omdat ik altijd wist waar mijn kracht lag. Ik verkoop geen seks, geen parfum en ik ben niet het mooiste meisje van de klas. Maar ik heb keihard gewerkt en ik heb talent en heb nooit opgegeven. Ik ga maar door. Toen ik een poosje geen albums verkocht, waren mijn shows wel uitverkocht. Het gaat mij er niet om om de populairste te zijn, want het enige dat ik ooit wilde was een artiest zijn die op tournee ging. En goed zijn in dat wat ik doe”, aldus P!nk.

De zangeres refereerde in haar speech ook nog aan het feit dat ze ooit in een meidengroep zat, die ze wegens uitblijvend succes verliet. Ook zei dat het stoppen met gebruiken van drugs een keerpunt in haar leven was.

Ⓒ EPA