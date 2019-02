Koningin Elizabeth 67 jaar op de troon

Dat gebeurde in zijn slaap, op Sandringham. Vandaar dat Elizabeth de dag van haar regeringsjubileum altijd daar wil doorbrengen, en haar kerstreces tot die tijd rekt. Donderdag kan ze dan weer terug naar Londen en Windsor, waar ze sinds half december niet meer is geweest.

Elizabeth, destijds 25 jaar, was ten tijde van het overlijden van haar vader samen met echtgenoot prins Philip in Kenia, op doorreis naar Australië en Nieuw-Zeeland. Het was een reis die ze maakten namens de koning, wiens gezondheid - hij had onder meer longkanker - zo'n lange trip niet mogelijk maakte.

Koninklijk leven

Philip kreeg het nieuws van het overlijden als eerste van de twee te horen en moest het zijn vrouw vertellen. Voor beiden zou het leven vanaf dat moment nooit meer hetzelfde zijn. Met het uitblazen van de laatste adem door George VI was zijn dochter een halve wereld verder automatisch koningin geworden. Philip zou voortaan slechts de tweede viool spelen, op gepaste afstand achter Elizabeth wandelend.

Goed voorbereid als ze in koninklijke kringen zijn, had de kersverse Queen rouwkleding in haar koffers zitten en kon ze in stemmig zwart naar Londen terugvliegen. De kroning volgde anderhalf jaar later in Westminster Abbey, op 2 juni 1953.

Inmiddels is Elizabeth al 92 jaar en heeft ze bijna alle historische records in handen. Ze is de langst regerende monarch in de wereld, met een ruime voorsprong op nummer 2, sultan Hassanal Bolkiah van Brunei die pas 52 jaar op de troon zit. Van aftreden wil de koningin niet weten. Indien haar gezondheid zo goed blijft als nu, zal ze ook volgend jaar weer 6 februari doorbrengen op Sandringham.