Tyra Banks opent ’modellen’ pretpark

’Modelland’ moet eind 2019 open gaan en zal daarna gedurende het hele jaar open zijn. De plannen zijn al tien jaar gaande en de verwezenlijking van het park wordt door insiders als de kroon op Tyra’s werk gezien.

„Ik heb America’s Next Top Model gecreëerd om de definitie van schoonheid te verbreden, gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Ik heb zo vaak ’nee’ te horen gekregen, omdat ik te curvy was of omdat ik zwart was. Mijn empathie voor vrouwen is hierdoor alleen maar toegenomen. Met Modelland zet ik in een keer tien stappen vooruit, door mensen de mogelijkheid te bieden deel uit te maken van deze wereld”, aldus Tyra.

Banks vervolgt: „Modelland wordt een plek waar de modellenwereld verenigt wordt met fantasie, entertainment, technologie, retail, eten, drinken...kortom, de plek waar je wilt zijn.”