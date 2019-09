Nieuwe Sterren op het doek-presentator: ’Ik ben niet per se heel subtiel’

Özcan Akyol over Sterren op het doek: „Ik ga het op mijn eigen manier invullen. Inhoudelijker, met wat zwarte humor.” Ⓒ Omroep Max

Meer dan tien jaar lang is Sterren op het doek in handen van Hanneke Groenteman een zekerheidje geweest op televisie. Met Özcan Akyol als presentator gaat het Omroep Max-programma een nieuw hoofdstuk in.