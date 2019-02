Lady Gaga treedt op tijdens Grammy Awards

Gaga is genomineerd voor vijf Grammy's, waaronder vier keer voor het nummer Shallow van de film A Star Is Born. De vijfde nominatie is voor de beste pop solo uitvoering voor haar pianoversie van het nummer Joanne. Verwacht wordt dat de popster het nummer Shallow ook aankomende zondag ten gehore brengt.

Bradley Cooper neemt de honneurs waar in Londen, waar hij met A Star Is Born maar liefst 7 keer genomineerd is.