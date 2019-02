VPRO gaat ’pedodocu’ Michael Jackson uitzenden

Na de première onlangs op het Sundance Festival reageerden bezoekers geschokt. Terwijl de film op het witte doek verscheen, stond er buiten de bioscoop extra politie opgesteld om boze fans van ’The King of Pop’ in toom te houden. Ook waren er hulpverleners en psychologen aanwezig om de kijkers hulp te bieden. Verschillende Amerikaanse media melden dat een gedeelte van het publiek de zaal huilend verliet.

In de film zijn het nu Wade Robson (36) en James Safechuck (41) die op ronduit onthutsende wijze uit de doeken doen hoe zij jarenlang door Jackson zouden zijn misbruikt.

De nabestaanden van ’Wacko Jacko’ ontkennen alle aantijgingen en hebben zonder succes geprobeerd de film tegen te houden. Ook zamelt Michael’s neefje, Taj Jackson, geld in om een eigen film te maken en zo ’de waarheid’ volgens de familie te vertellen.

Neverland in de titel van de documentaire verwijst naar het gelijknamige landgoed waar Jackson voorheen woonde. Hier werd in 2003 een inval werd gedaan nadat er meldingen over misbruik van een 13-jarige jongen binnenkwamen. Er volgde een rechtszaak tegen de wereldster, maar in 2005 werd hij vrijgesproken van veertien aanklachten tegen hem. Michael Jackson overleed in juni 2009.

Leaving Neverland is vrijdagavond 8 maart vanaf 20:25 uur te zien op NPO 3 en vanaf 8 maart op NPO Start.