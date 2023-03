Premium Het beste van De Telegraaf

Crisisteam klaar om in te grijpen als het wéér fout gaat Na Oscar-klap Will Smith is dit jaar knokfilm favoriet

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

De klap die acteur Will Smith vorig jaar gaf aan Chris Rock tijdens de uitreiking van de Oscars galmt nog altijd na en zal onvermijdelijk ook een stempel drukken op de prijzenceremonie van komende zondagnacht. Dat de kleurrijke knokfilm Everything everywhere all at once met elf nominaties kans maakt op de meeste beeldjes, heeft dan ook iets ironisch.