Scrubs-acteur Sam Lloyd heeft longkanker

Lloyd (55) kreeg het slechte nieuws vorige maand, enkele weken na de geboorte van zijn eerste kind. De kanker is inmiddels uitgezaaid naar zijn lever, ruggenmerg en kaak.

Tim Hobert, een van de producers van de populaire serie waarin Lloyd negen seizoenen te zien was, heeft een crowdfundingsactie opgezet om de medische kosten van Lloyd te kunnen vergoeden. Scrubs-bedenker Bill Lawrence heeft fans via Twitter opgeroepen om 'Ted' te steunen in zijn strijd. Inmiddels is er al 45.000 dollar opgehaald voor de zieke acteur. Het doel van de GoFundMe-pagina is 100.000 dollar.

In de serie, die in Nederland te zien was op Comedy Central, was Ted Buckland de klunzige advocaat van het Sacred Heart ziekenhuis. Iedereen liep over hem heen en hij werd door de andere medewerkers vaak 'misbruikt' omdat hij bijvoorbeeld stomme klusjes op moest knappen die niks met juridische zaken te maken hadden.