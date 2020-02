Elton John wil Nieuw-Zeelandse concertserie afmaken

De 72-jarige zanger stapte zondag voortijdig het podium af omdat hij niet meer verder kon. Elton kampt met een lichte longontsteking, raakte zijn stem kwijt en verliet emotioneel het podium. Maandag probeert hij zoveel mogelijk te rusten. Dokters denken dat hij snel zal herstellen.

Uit voorzorg is het geplande concert van dinsdag in Auckland verschoven naar woensdag. De tweede show staat voor donderdag gepland.

Op Instagram bood Elton nogmaals zijn excuses aan omdat hij zijn optreden van zondag niet af kon maken. „Ik ben teleurgesteld en verdrietig en het spijt me”, zo schreef hij. „Ik heb alles gegeven wat ik had.”

Elton John toert al bijna 1,5 jaar over de wereld met zijn afscheidstournee. Later deze maand gaat hij naar Australië en in maart begint de zanger aan een nieuwe serie shows in Noord-Amerika. In het najaar keert Elton terug naar Europa. In totaal beslaat de hele tour al bijna 300 concerten.