21 tips over fatale schietpartij rapper Feis

Feis (32) werd tijdens oud en nieuw om 04.00 uur ’s nachts in Rotterdam op straat doodgeschoten. Zijn broer Bilal (31) raakte zwaargewond. Volgens de politie was „een onbenullige kroegruzie waar ze niks mee te maken hadden” vermoedelijk de aanleiding.

De moeder van de twee slachtoffers deed in Opsporing Verzocht haar verhaal. Ook kwam de politie met een signalement van de schutter en beelden van de mogelijke vluchtauto. Aan De Telegraaf vertelden bronnen rondom het onderzoek dat de politie bekend is met de identiteit van de dader en op zoek is naar de 24-jarige Silvano M., die inmiddels is ondergedoken. M. zou niet alleen onderduiken om uit handen van de politie te blijven, maar ook uit angst voor wraakacties vanwege de dood van Feis.

