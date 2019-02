Meeuwis zingt met Sunnery James & Ryan Marciano

Wanneer de track verschijnt, is nog niet bekend. Wel liet Meeuwis weten in de aanvang naar zijn concertreeks Groots met een zachte G in juni ’het een en ander te laten horen’.

De Brabander stond vorige maand al met de Amsterdamse dj’s op het podium tijdens De Vrienden van Amstel Live en dat beviel hem goed. Toch is samen de studio induiken volgens Meeuwis iets anders dan dat er een remix wordt gemaakt van een al bestaand nummer, doelend op de versie die James en Marciano maakten van zijn liedje Je moet het voelen.

„Als je echt samen gaat schrijven, dan maak je echt iets met z’n drieën.” Wel wordt het een Nederlandstalig liedje. „Kijken of dat lukt. Het is natuurlijk wel vaker geprobeerd, maar je weet niet of het lukt, hè?”