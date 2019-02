Jan Versteegh start eigen oppascentrale

Versteegh, die samen met vrouw Dieuwertje een tweede kind verwacht, durfde zijn dochter niet zomaar bij Jan en alleman achter te laten. „Ik wil mijn kind achterlaten bij iemand die weet wat hij of zij doet. Als alles goed gaat is dat misschien niet zo moeilijk, maar juist als er iets mis gaat moet iemand adequaat kunnen handelen”, zegt de 33-jarige presentator.

Jan stelt dat de oppascentrale, die start in Amsterdam, enkel mensen in dienst neemt met ’minimaal een EHBO-diploma speciaal voor kinderen op zak’ die daarnaast ook wordt gecoacht. „Zo kun je met een gerust hart aan het werk, een avondje weg of even lekker sporten.”