Penoza-regisseur gaat samenwerken met Die Hard-producent

Van Rooijen heeft een foto geplaatst van een vitrine met daarin attributen uit Die Hard, een van de meest iconische titels uit de catalogus van Joel Silver. De actiefilm uit 1988, over een agent uit New York die een gijzeling in een wolkenkrabber in Los Angeles probeert te stoppen, betekende eind jaren tachtig de grote doorbraak van acteur Bruce Willis. „Silver Pictures. Ik groeide op met hun films, nu maak ik een serie met ze! Ongelooflijk”, schrijft Van Rooijen bij de foto.

Behalve van Die Hard is Joel Silver ook bekend van onder meer de Lethal Weapon-reeks en de Matrix-trilogie. Het is nog onduidelijk wat voor project Van Rooijen exact met Joel Silver gaat maken.

Penoza

Van Rooijen woont en werkt inmiddels twee jaar in Los Angeles. Hij debuteerde daar vorig jaar met de horrorfilm The Possession of Hannah Grace, die bijna 40 miljoen dollar opbracht. De Nederlandse filmer keert dit voorjaar even terug in Nederland om de langverwachte afsluitende film van Penoza te maken. Deze is vanaf eind november in de Nederlandse bioscopen te zien.

Het is nog onduidelijk wat het exacte verhaal van de film is, maar Van Rooijen heeft laten weten dat ’alle acteurs uit de serie die we wilden’ terugkeren in de film. Penoza gaat over Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) die na de plotselinge dood van haar man (Thomas Acda) gedwongen wordt zijn rol in het criminele circuit over te nemen. Het slot van het laatste seizoen liet de fans in het ongewisse over het lot van Carmen.