Netflix komt met vijf nieuwe Spaanse series

Een van de nieuwe series wordt een nuchtere superheldenkomedie met de titel El Vecino van regisseur Nacho Vigalondo (Time Crimes). Acteur Quim Gutiérrez speelt in de serie de hoofdrol, een man die worstelt met werk en romantiek, maar de beschikking krijgt over buitenaardse krachten. Actrice Clara Lago is zijn tegenspeelster.

Días de Navidad gaat over vier zussen die kerst vieren, als pubers, volwassenen en als ze op leeftijd zijn. Verónica Echegui (Fortitude) speelt een van de hoofdrollen.

El desorden que dejas draait om Raquel, een jonge literatuurlerares die verhuist naar de geboorteplaats van haar man, die meerdere geheimen verbergt. Deze serie is gebaseerd op de bestseller van Carlos Montero.

Fantasy

De vierde serie Memorias de Idhún is gebaseerd op de gelijknamige fantasytrilogie. De vijfde serie Valeria draait om een schrijfster en haar drie beste vriendinnen, die emoties over liefde, vriendschap, jaloezie en ontrouw met elkaar delen.

Netflix heeft wereldwijd veel succes met Spaanse series. Zo is La casa de papel de populairste niet-Engelstalige serie wereldwijd van Netflix. Andere populaire Netflix-series uit Spanje zijn Elite en Las chicas del cable. In de pijplijn zitten de series Hache, Alte Mar en Criminal.