Waarom Cardi B drie ton per maand uitgeeft

Ze bekent dat ze, ondanks intensieve pogingen, niet in staat is om minder dan driehonderdduizend dollar per maand uit te geven, schrijft Daily Mail. „Een artiest zijn, er goed uitzien voor jullie, al die extra sh*t doen om jullie te pleasen. Die sh*t kost geld.”

„Mijn rekeningen lopen op tot driehonderdduizend dollar, elke maand, en ik probeer om het bedrag lager te krijgen, maar het gaat gewoon niet.” Cardi laat weten dat ze het haat wanneer mensen commentaar hebben als sterren zichzelf iets extravagants gunnen. „Er zijn altijd mensen die zeggen dat je het kon doneren of iets anders goeds kon doen met het geld. Wie zijn jullie om mensen te zeggen wat ze moeten doen met hun zuurverdiende geld?”

Ze legt ook uit dat 45% van haar inkomsten naar de belastingdienst gaat. „Dus om een half miljoen dollar uit te geven, moet je eerst minstens een miljoen verdienen. Bovendien, een artiest als ik, en veel rappers die ik ken, zorgen letterlijk voor onze hele familie.”