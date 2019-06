Professor stapt op na ophef om Netflix-serie

Lederer raakte in opspraak na het verschijnen van de nieuwe Netflix-serie When They See Us, een verfilming van Ava duVernay van de zaak rond de Central Park Five. Daarin werden vijf zwarte tienerjongens in 1989 onterecht veroordeeld voor de verkrachting van een witte vrouw. Lederer, destijds officier van justitie, zorgde er mede voor dat de jongens achter de tralies terechtkwamen. De vijf zijn twaalf jaar later alsnog vrijgesproken na een DNA-match.

De afgelopen jaren zijn meerdere pogingen gedaan om Lederer op straat te zetten. In 2013 werd een petitie door duizenden ondertekend maar de universiteit ondernam toen geen actie.

