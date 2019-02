Bradley Cooper schaamt zich ondanks acht Oscarnominaties

Hij vertelt hoe zijn agent Nicole Caruso hem een bericht stuurde om te zeggen dat zijn film A Star Is Born maar liefst acht Oscarnominaties in de wacht had gesleept. „Ik was in een koffiezaakje in New York en keek op mijn telefoon en zag felicitaties. Hij vertelde waar we allemaal voor waren genomineerd.”

De film, het regiedebuut van Bradley Cooper, kreeg opvallend genoeg geen Oscarnominatie voor beste regie. „Ik schaamde me daarvoor, want het gaf me het gevoel dat ik mijn werk niet goed had gedaan.”

Toch biedt Cooper zijn schaamte tijdens de Oscars trots het hoofd; hij zal samen met Lady Gaga het nummer Shallow uit de film laten horen, het nummer dat wel een Oscarnominatie in de wacht sleepte.

