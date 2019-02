Saluutschoten voor koningin Elizabeth

Het afvuren van saluutschoten is gebruikelijk op 6 februari om de dag te markeren waarop Elizabeth in 1952 koningin werd, door het overlijden van haar vader koning George VI. Ze was toen nog maar 25 jaar oud. Inmiddels is Elizabeth al 92 jaar en heeft ze bijna alle historische records in handen. Ze is de langst regerende monarch in de wereld.

Bijzonder woensdag was de comeback van Grace Gostelow. De soldate van de Britse King’s Troop brak in 217 haar nek bij een ongeluk, toen tijdens een training een kanonwagen met zes paarden ervoor op hol sloeg.