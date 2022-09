Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie ’Als de liefde’: toekomstplannen in de wielen gereden

— Wie: Theodor Holman — Wat: novelle — Uitgeverij: Sunny Home

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

De pas verschenen novelle Als de liefde van Theodor Holman mag dan slechts 127 pagina’s tellen; het boekje is doordrenkt van existentiële levensvragen, verpakt in een ontroerend verhaal over liefde op latere leeftijd. Hoofdpersoon Henk is begrafenisondernemer, die besluit zijn onderneming die draait om de dood te verkopen, in een poging nog iets van zijn eigen leven te maken. De 60-jarige vrijgezel wil een vrouw zoeken en met haar een reis door Europa maken in zijn eigenhandig tot camper omgebouwde busje.