André Hazes reageert op zwangerschapsgerucht

De zanger is duidelijk in zijn antwoord. „Ik geef mijn woord dat Moon niet zwanger is. Het is geen geheim dat we dolgraag nog kinderen willen, maar daar is dus voorlopig nog geen sprake van.”

Hij vervolgt: „In de toekomst willen we dat graag, als het medisch lukt. Onze kleine André zal tot die tijd moeten wachten op een broertje of zusje.”